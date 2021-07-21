Інтер слідом за Арсеналом також відмовився від американського турне
21 липня 22:05 - Читать на русском
Міланський клуб вирішив поберегти своїх футболістів перед стартом Серії А.
Інтер на своєму офіційному сайті повідомив про скасування поїздки команди у США.
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Прес-служба команди пояснила цей крок несприятливою ситуацією з пандемією. Нещодавно таку ж заяву зробив і Арсенал, лондонський та міланський клуби повинні були зіграти товариський матч за океаном.
Нагадаємо, Інтер є чинним тріумфатором Серії А. Новий сезон підопічні Індзагі розпочнуть 21 серпня поєдинком проти Дженоа.
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