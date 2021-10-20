Міланці мали купу моментів до перерви і закономірно вийшли вперед на 34-й хвилині. Едін Джеко ідеально піймав м'яч після подачі кутового та маленького рикошета.

Інтер завдав Шерифу першої поразки: Вернидуб зберіг обличчя, а його команда знову з бомбезним голом

У другій половині Шериф відігрався зусиллями Себастьєна Тілля. Раніше хавбек відзначився переможним шедевром у ворота Реала, а тепер прекрасно виконав штрафний удар з 25 метрів. На жаль, у цьому матчі команда Вернидуба не втримала і нічию. Відаль та де Врей відвантажили Шерифу по голу, завдавши молдованам першої поразки у поточному розіграші ЛЧ.