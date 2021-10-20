Перша невдача Вернидуба у відеоогляді матчу Інтер – Шериф – 3:1
06:30 - Читать на русском
Інтер здолав Шериф Юрія Вернидуба в 3-му турі ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".
завершено
35’ Едін Джеко
58’ Артуро Відаль
67’ Стефан де Врей
Себастьєн Тілль 52’
35’ Едін Джеко
52’ Себастьєн Тілль
58’ Артуро Відаль
67’ Стефан де Врей
Міланці мали купу моментів до перерви і закономірно вийшли вперед на 34-й хвилині. Едін Джеко ідеально піймав м'яч після подачі кутового та маленького рикошета.
Інтер завдав Шерифу першої поразки: Вернидуб зберіг обличчя, а його команда знову з бомбезним голом
У другій половині Шериф відігрався зусиллями Себастьєна Тілля. Раніше хавбек відзначився переможним шедевром у ворота Реала, а тепер прекрасно виконав штрафний удар з 25 метрів. На жаль, у цьому матчі команда Вернидуба не втримала і нічию. Відаль та де Врей відвантажили Шерифу по голу, завдавши молдованам першої поразки у поточному розіграші ЛЧ.
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