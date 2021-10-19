Інтер розпочав гру обережно, не кваплячись в атаку. Шериф скористався пасивністю господарів, і відрізок з 4 по 7 хвилину провів поблизу воріт Хандановіча. Кутовий, два заблоковані удари, а також змарнований шанс Кастаньєди. Капітан молдованів опинився на вбивчій позиції, але забарився з ударом – його встигли накрити.

На 15-ій хвилині Інтер вперше підловив гостей швидкою контратакою, яку розігнав Джеко. Боснієць вивів Дюмфріса фактично на рандеву, але той на долю секунди відпустив від себе м’яч. Через 2 хвилини вже Едін опинився перед голкіпером Шерифа, але також не зумів його переграти. Міланці повністю прокинулися і влаштували міні-штурм. Запам’яталися удари Дімарко, Барелли, Дюмфріса – щоразу м’яч оминав площину воріт.

Тим часом рахунок міг відкрити Шериф. На 29-ій хвилині команда Вернидуба спіймала господарів на помилці, але постріл Коловоса знову заблокували. Зрештою, забив Інтер. Спочатку Челяднік дістав м’яч із дев’ятки після штрафного удару у виконанні Дімарко, перевівши його на кутовий. Подача корнера – і Джеко, перебуваючи у центрі карної зони, в дотик зняв павутинку з тієї самої дев’ятки – 1:0.

До перерви забити могли обидві команди. Челяднік впорався із обвідним ударом Перішіча, а Хандановіч парирував єдине влучання у площину своїх воріт від Крістіано.

Вперше у груповому турнірі ЛЧ Шерифу доводилося відіграватись, тож було дуже цікаво, як відреагує команда Вернидуба. Відреагувала чудово. Одразу після виходу із роздягальні Бруно потужно приклався по центру воріт – Хандановіч не підвів. Але легіонер гостей не думав зупинятися, він активно йшов вперед і брав гру на себе. На 53-ій хвилині Бруно спровокував Дімарко на фол – жовта картка для італійця і небезпечний штрафний. А Себастьєн Тілль спромігся на черговий шедевр, закрутивши м’яч під самісіньку стійку – 1:1.

Інтер прийняв виклик. На 56-ій хвилині Шериф врятувала стійка після спроби Перішіча. Але за мить гості втратили м’яч поблизу своїх володінь, Джеко знайшов пасом Відаля, а той пробив у ближній кут – 2:1. Поки Шериф оговтувався від нокдауну, господарі зробили серйозну заявочку на нокаут. Чергова подача кутового, Дюмфріс зручно скидає м’яч головою у центр, а там Де Врей зльоту змушує Челядніка капітулювати втретє – 3:1.

Гру було зроблено. Шерифу забракло сил, щоб кинутися в атаку, а Інтер не горів великим бажанням доводити рахунок до розгромного. Щоправда, на 83-ій хвилині Перішіч і Лаутаро спільно спорудили удар у поперечку воріт гостей.

Після 3-х турів у групі D двовладдя – Шериф і Реал набрали по 6 очок. Інтер із 4-ма пунктами йде третім. Безнадійно останній із єдиним балом Шахтар.

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