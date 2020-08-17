Інтер – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/2 ЛЄ

Інтер і Шахтар розіграють останню путівку у фінал Ліги Європи 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Гру транслює канал "Футбол 1". Передматчева студія запланована на 21:00. Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 22:00. Переможця пари чекає іспанська Севілья у фіналі ЛЄ. Це третя зустріч команд в історії. Шахтар не зміг перемогти Інтер у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 15 років тому, зазнавши домашньої поразки та зігравши внічию на виїзді. Водночас команда Каштру не програла жодного матчу за межами України в нинішньому єврокубковому сезоні. Очевидним фаворитом дуелі букмекери бачили міланський клуб.

Інтер – Шахтар: анонс і прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги Європи

Інтер: Хандановіч – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку

Шахтар: Пятов – Додо, Хочолава, Кривцов, Матвієнко – Антоніо, Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс