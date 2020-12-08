Інтер позмагається з Шахтарем у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок та онлайн-трансляція Інтер – Шахтар на Футбол 24 розпочнуться 9 грудня о 22:00. У квартеті В усі команди зберігають шанси на вихід у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру, тому у Мілані очікується запеклий двобій. У першій зустрічі між цими суперниками "гірники" зуміли здобути один заліковий бал, розписавши з підопічними Конте безгольову нічию.

Інтер – Шахтар: "гірники" оголосили заявку на вирішальний матч ЛЧ

Інтер – Шахтар: прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Букмекери не надто вірять у команду Каштру. Для прикладу, William Hill дає мізерний коефіцієнт 1,28 на перемогу Інтера, у той же час звитяга донецького клубу оцінюється в 10,00, а нічия – 5,80. Найімовірнішим рахунком називають 2:0 на користь міланців (коефіцієнт 7).

Ще одна провідна контора BWin також більше впевнена у команді Конте, оцінюючи їхню перемогу коефіцієнтом 1,24, успіх Шахтаря – 10, а нічию – 5,5.

У групі В лідирує Борусія М з 8-ма очками, на другій сходинці розташувався саме Шахтар з 7-ма заліковими балами, така ж кількість очок і в Реала. Замикає квартет Інтер, у якого 5 балів. За такого сценарію лише німецький клуб гарантував собі достроково єврокубкову весну, але це також може бути і місце у Лізі Європи (третя сходинка).

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