Інтер приймає Шахтар в рамках 5-го туру ЛЧ 2021/22. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Інтер – Шахтар стартує 24 листопада о 19:45 за Києвом. Поєдинок групи D відбудеться на Джузеппе Меацца, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Після 5-ти турів ЛЧ "гірники" набрали тільки одне очко і йдуть останніми у квартеті. Інтер з 7-ма пунктами на другій позиції. Шахтарю потрібна лише перемога – будь-який інший результат позбавить команду Роберто Де Дзербі шансів навіть на Лігу Європи.

Інтер – Шахтар: матч розсудить надзвичайно фартовий для "гірників" арбітр

Інтер – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Популярна контора William Hill явним фаворитом поєдинку вважає Інтер. На перемогу "нерадзуррі" виставили коефіцієнт 1.30, а на звитягу Шахтаря дають аж 10.00. Нічия – 5.50. На те, що обидві команди заб'ють гол, приймають ставки з коефіцієнтом 1.85. На те, що відзначиться хтось один із суперників, пропонують поставити за ті ж 1.85. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 1.53, а тотал менше 2,5 – в 2.37.

Фахівці Bwin оцінюють шанси опонентів приблизно так само. Успіх чемпіона Італії оцінений коефіцієнтом 1.33, а перемога "гірників" – 9.25. Нічия – 5.25. Найімовірнішим підсумком гри вважають перемогу Інтера з рахунком 2:0 – на такий результат пропонують поставити за 7.75. На думку букмекера, першими заб'ють господарі. Таку вірогідність оцінили в 1.31, а от на те, що рахунок відкриє команда Де Дзербі, приймають ставки з коефіцієнтом 3.75. У те, що голів не буде, майже не вірять – вгадавши нулі на табло, можна помножити виграш на 14.5.

Зауважимо, Шахтар зустрічався з Інтером у груповому турнірі ЛЧ 2020/21. Обидва матчі завершилися з рахунком 0:0, як і поєдинок першого кола в Києві. А от півфінал Ліги Європи 2019/20 краще не згадувати – "нерадзуррі" розбили українську команду 5:0. Загалом команди зіграли між собою вже 6 матчів – 2 перемоги Інтера та 4 нічиї.

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