"Нерадзуррі" сформували шорт-лист з 5 оборонців, які стануть вільними агентами влітку 2021 року, повідомляє Tuttosport.

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Місце знайшлося і двом чемпіонам світу 2014-го – Жерому Боатенгу (Баварія) та Шкодрану Мустафі (Арсенал). Якщо з ними домовитися не вдасться, то Інтер переключиться на менш статусні варіанти. Влітку 2021 року повинні стати безкоштовними Нікола Максімовіч (Наполі), Фабіан Шер (Ньюкасл) та Аїсса Манді (Бетіс).

Додамо, що Інтер вже вилетів з Ліги чемпіонів, тому не може розраховувати на додаткові заробітки. Справи міланців у чемпіонаті значно кращі – друге місце і всього очко відставання від Мілана.

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