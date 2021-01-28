Інтер розпочав перемовини щодо продовження співпраці з Лаутаро
28 січня 19:20 - Читать на русском
Нападник Інтера Лаутаро Мартінес не планує покидати Мілан.
Представники Інтера ведуть діалог з агентом Лаутаро Мартінеса щодо нового контракту, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
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"Нерадзуррі" пропонують аргентинцю угоду до літа 2024-го із річною зарплатою в 5 млн євро. Основна частина перемовин вже завершена, сторонам залишилось узгодити деталі.
У нинішньому сезоні Серії А Лаутаро провів 19 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.
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