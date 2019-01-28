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Інтер розпочав переговори з Конте, який може замінити Спаллетті на посаді головного тренера

16:15 101 Читать на русском
Інтер розпочав переговори з Конте, який може замінити Спаллетті на посаді головного тренера
Антоніо Конте та Джузеппе Маротта / соцмережі

Колишній тренер Челсі Антоніо Конте може відновити тренерську кар'єру в Інтері.

Керівництво Інтера готове запропонувати Антоніо Конте посаду головного тренера команди в сезоні 2019/20, повідомляє Calciomercato.com.

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За інформацією джерела, президент Інтера Стівен Джанг та генеральний директор клубу Джузеппе Маротта вже зверталися до Конте з пропозицією очолити команду.

Нинішній наставник Інтера Лучано Спаллетті, як очікується, залишить міланський клуб після закінчення сезону 2018/19, оскільки команда не змогла вийти з групи в Лізі чемпіонів і далека від боротьби за титул в Серії А.

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Наразі Конте знаходиться без роботи. 49-річний фахівець в липні був звільнений з Челсі, але лондонці продовжують виплачувати Антоніо зарплату за контрактом, розрахованим до літа 2019 року.

Теги
Інтер Інтер Італія Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Антоніо Конте Антоніо Конте Джузеппе Маротта
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