Інтер розпочав переговори з Конте, який може замінити Спаллетті на посаді головного тренера

Колишній тренер Челсі Антоніо Конте може відновити тренерську кар'єру в Інтері.

Керівництво Інтера готове запропонувати Антоніо Конте посаду головного тренера команди в сезоні 2019/20, повідомляє Calciomercato.com.

Торіно сенсаційно обіграв Інтер: 21 тур Серії А, матчі неділі

За інформацією джерела, президент Інтера Стівен Джанг та генеральний директор клубу Джузеппе Маротта вже зверталися до Конте з пропозицією очолити команду.

Нинішній наставник Інтера Лучано Спаллетті, як очікується, залишить міланський клуб після закінчення сезону 2018/19, оскільки команда не змогла вийти з групи в Лізі чемпіонів і далека від боротьби за титул в Серії А.

Інтер оголосив про трансфер Соареша

Наразі Конте знаходиться без роботи. 49-річний фахівець в липні був звільнений з Челсі, але лондонці продовжують виплачувати Антоніо зарплату за контрактом, розрахованим до літа 2019 року.