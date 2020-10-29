Ромелу Лукаку отримав неприємне ушкодження в матчі з донецьким Шахтарем у груповому етапі Ліги чемпіонів, хоча й повністю відіграв поєдинок.

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Як повідомляє офіційний сайт Інтера, форвард зробив МРТ вранці 29 жовтня. В ході дослідження було виявлено розтягнення привідних м’язів лівого стегна. За станом бельгійця пильно слідкуватимуть, але наразі про терміни повноцінного відновлення не повідомляється.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию у непростому матчі з Інтером (0:0). Після двох турів "гірники" лідирують у групі В з 4-ма очками, другою йде Борусія М, третім – Інтер, а замикає квартет Реал. У наступному турі Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Борусією М.

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