Контракт 28-річного португальця розірваний за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар намагався придбати оборонця Інтера – 6 мільйонів євро не переконали

У 2016-му Інтер віддав лісабонському Спортінгу за тоді ще чемпіона Європи чималі 40 млн євро. Маріу провалився в Італії і почав вештатися орендами – Вест Хем, Локомотив М, той-таки Спортінг. Хавбек не зміг повернутися на високий рівень, тому "нерадзуррі" вирішили відпустити його без жодної компенсації.

Очікується, що незабаром Маріу приєднається до іншого лісабонського гранда – Бенфіки.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині