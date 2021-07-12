Інтер розірвав контракт з Жоау Маріу – ганебний кінець екс-чемпіона Європи, за якого платили 40 мільйонів євро
Півзахисник Жоау Маріу завершив свої страждання у складі міланського Інтера.
Контракт 28-річного португальця розірваний за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У 2016-му Інтер віддав лісабонському Спортінгу за тоді ще чемпіона Європи чималі 40 млн євро. Маріу провалився в Італії і почав вештатися орендами – Вест Хем, Локомотив М, той-таки Спортінг. Хавбек не зміг повернутися на високий рівень, тому "нерадзуррі" вирішили відпустити його без жодної компенсації.
Очікується, що незабаром Маріу приєднається до іншого лісабонського гранда – Бенфіки.
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