Інтер розірвав контракт з Наінгголаном
17:49 - Читать на русском
Бельгійський півзахисник Раджа Наінгголан залишився без клубу.
Раджа Наінгголан та Інтер достроково припинили співпрацю, повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".
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Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін. Останні кілька років Раджа провів на правах оренди у Кальярі. Інтер у 2018-му заплатив Ромі за бельгійця 38 млн євро. Зараз transfermarkt оцінює гравця на 5 млн.
У минулому сезоні Серії А Наінгголан провів 26 матчів та відзначився голом. Гравець також відомий своїми скандалами та запальним характером.
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