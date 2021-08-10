Раджа Наінгголан та Інтер достроково припинили співпрацю, повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

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Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін. Останні кілька років Раджа провів на правах оренди у Кальярі. Інтер у 2018-му заплатив Ромі за бельгійця 38 млн євро. Зараз transfermarkt оцінює гравця на 5 млн.

У минулому сезоні Серії А Наінгголан провів 26 матчів та відзначився голом. Гравець також відомий своїми скандалами та запальним характером.

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