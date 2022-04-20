Кубок Італії, півфінал, другий матч

Інтер – Мілан – 3:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Мартінес, 4, 40, Госенс, 82

Перший матч завершився без голів, але цього разу оборона Мілана капітулювала вже на 4-й хвилині. Дарміан м'яко накинув в район 11-метрової позначки, звідки Лаутаро Мартінес могутнім ударом не залишив шансів Меньяну.

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Після цього команди обмінялися гострими моментами – Калабрія влучив у руки Хандановічу, а Барелла з хорошої позиції пробив над поперечиною. Лаутаро використовував свої можливості значно ефективніше. На 40-й хвилині аргентинець уникнув офсайдної пастки і перекинув Меньяна – Мілан горить 0:2 до перерви!

Беннасер міг відквитати один м'яч у другому таймі, але VAR зафіксував офсайд. Контрольний у голову команди Піолі виконав Робін Госенс. Екс-одноклубник Маліновського вийшов на заміну і вже через 3 хвилини довів рахунок до розгромного.

Інтер впевнено переміг в дербі та вийшов до фіналу. Завтра Ювентус і Фіорентина визначать суперника "нерадзуррі" (гостьовий матч туринці виграли 1:0).

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