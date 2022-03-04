Поєдинок Інтер – Салернітана стартував о 21:45 за Києвом. Ще не так давно команда Сімоне Індзагі вважалася головним претендентом на Скудетто, але два очки в чотирьох останніх матчах відкинули чинного чемпіона аж на третю сходинку. Втім, перемога над останньою командою Серії А дозволяла "нерадзуррі" повернути лідерство. Аутсайдер, до слова, останні 4 поєдинки звів унічию.

Саме гості могли відкривати рахунок на 4-й хвилині, але Верді метрів з 11-ти пробив значно вище. Поступово Інтер притиснув Салернітану до її воріт і забив на 23-й хвилині. Барелла класним пасом знайшов Лаутаро, який вразив дальній кут. "Нерадзуррі" мали ще кілька моментів, але Лаутаро і Дюмфріс не змогли подвоїти перевагу господарів. Салернітана відповіла швидкою контратакою, яку завершував Верді. Його удар з гострого кута відбив Хандановіч.

Втім, до перерви Інтер таки забив друге. Спрацювала та ж зв'язка – ідеальний пас Барелли і влучний удар Мартінеса. Дві цукерки від центрального хавбека Інтера, який допоміг постраждалим від війни українцям.

По перерві сценарій гри не змінився. Джеко з правого флангу віддав на Лаутаро, а той зіграв на випередження і ударом під поперечину оформив хет-трик. На 64-й хвилині Джеко відправив четвертий м'яч у ворота гостей після пасу Госенса, який дебютував за Інтер у чемпіонаті Італії.

Боснієць теж оформив дубль, але арбітр скасував гол. Щоправда, VAR став на бік Інтера – 5:0 на 69-й. На цьому побиття завершилося. Команда Сімоне Індзагі перервала серію без перемог і повернула лідерство в чемпіонаті. У Інтера 58 очок – Наполі з Міланом відстають на 1 бал. Салернітана продовжує йти останньою – 15 пунктів.