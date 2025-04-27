Артем Довбик повертається у стартовий склад. Клаудіо Раньєрі несподівано вирішив ризикнути з двома центрфорвардами з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Рома на "Футбол 24", стартує о 16:00. Поєдинок переносили через смерть Папи Римського Франциска. Римляни починають свою гонитву по суті за останнім місцем в ЛЧ, на яке претендують 5 клубів. Де дивитися матч Інтер – Рома онлайн? Гру транслює канал MEGOGO Футбол Перший.

Довбика знову кличуть старі знайомі з АПЛ – неприємна ситуація в Ромі перед пекельним фінішем і шанс таки зіграти в ЛЧ

Інтер: Зоммер – Дарміан, Павар, Ачербі, Карлос Аугусто, Дімарко – Фраттезі, Чалхханоглу, Барелла – Арнаутовіч, Лаутаро

Рома: Свілар – Челік, Манчіні, Н'Діка, Анхеліньйо – Пеллегріні, Коне, Крістанте, – Суле, Довбик, Шомуродов