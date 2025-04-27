Артем Довбик потрапив у стартовий склад разом з іншим центральним нападником "джаллороссі" Шомуродовим. Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Рома на "Футбол 24", почався о 16:00. Поєдинок, який переносили через смерть Папи Римського Франциска, був важливий для міланців у боротьбі за Скудетто. Римляни, що мають найгірший календар за силою суперників, повинні зробити подвиг у гонитві по суті за останнім місцем в ЛЧ, на яке претендують 5 клубів. Кепський початок для Інтера. Гол Арнаутовіча скасували через чистий офсайд, Павар травмувався і поступився місцем на полі Біссеку.

Інтер – Рома: онлайн-трансляція матчу Серії А

Мало дій від Довбика, до якого м'яч майже не доходить, але скільки ж невидимої силової роботи в єдиноборствах з центрбеками він виконує! За перші 20 хвилин у команд по дальньому удару тільки в Дімарко та Коне. А далі раптовий спалах з нічого. Артем відборовся, Шомуродов чи то сам скинув, чи то змусив суперника, Суле холоднокровно прошив Зоммера. У Сімоне Індзагі просто нервовий зрив. Записали таки асист на узбецького нападника. І знову Довбик! Артем у темп віддав п'ятою на Пеллегріні, той на зовсім вільного Анхеліньйо. Не рвався замикати українець, а шкода. Адже Шомуродов невдало замкнув дальню стійку, заробивши лише кутовий.

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Домінує Рома, граючи з двома важкими центрами. Хто б міг подумати. Так, Інтер виходить на гострі моменти. Чого вартий лише постріл Арнаутовіча з кількох метрів. Однак загалом Рома демонструє значно кращий контроль подій. Активний пресинг у третині міланців. Ще кілька перспективних виходів марнують бездарні паси. Довбик не такого прострілу в бік кутового чекав від Крістанте. Той же Браян запоров масований наступ, обрізавши відразу кількох партнерів у чужому карному. Повноцінний 1 очікуваний гол Роми проти сенсаційно мізерних 0,25 xG Інтера. Раньєрі до перерви може почуватися королем матчу.

Розводить Довбик руками, навіщо ж вибиваєте постійно так нервово і бездумно. Натомість знайти передачею ніхто не може українця у загрозливій зоні. Бальданці міняє Шомуродова на 58 хвилині. Інтер значно агресивніше натискає у другій половині. Дальній удар Бальданці після проходу Суле праворуч. Зоммеру навіть для розминки занадто легко таке. Суле біля свого штрафного блискуче відіграв на перехопленні й запустив у прохід Довбика. Ачербі один в один з'їдав і не таких опонентів, але Артему вдалося зберегти м'яч. Атака завершилася ударом Суле – перекрутив у дальню дев'ятку.

А ось і камбек Дюмфріса, який не грав з 16 вересня. Зовсім один нідерландський захисник на дальній стійці після того, як Суле дав подати з лівого краю. І знов прорив оборони ліворуч у Роми. Лаутаро розрізним пасом знайшов Бареллу, а в того геть не вийшов удар з гольової дистанції по суті. Довбик страждає на другому поверсі проти Ачербі у спробах зачепитися за винос голкіпера, але тонко скидає на хід Суле, який вирізає на Пізіллі, який марнує стовідсотковий шанс ударом вище. Ще одну сотку не реалізували римляни! Жорстко на межі фолу накривають Інтер, йде атака 2 проти 1, однак Довбик надто довго підлаштовувався під удар після накидання Анхеліньйо. Ачербі встиг поставити шлагбаум і дуже емоційно відреагував на свій успіх.

| Claudio REnieri!



Most points won in Serie A since Claudio Ranieri took over at Roma in November:



47 – Roma

46 – Inter

45 – Napoli



I Giallorossi jump into the top four, while inflicting Inter their second consecutive league defeat! #InterRoma pic.twitter.com/PMvTkgnXUx — Sofascore Football (@SofascoreINT) April 27, 2025

Ніби проштрикнули надувну кульку Інтера в цей 10-хвилинний відрізок. Скільки ж нагод втрачає Рома. Довбик тепер уже в ролі розігрувача в парі епізодів, проте з останнім ударом біда і в його партнерів. Довбик після втрати бореться навіть падаючи на газон – уже з останніх сил. Таке враження, ніби більше, ніж будь-коли в Італії. Ось такого лева потребував Раньєрі! Суле та Довбика на 85 хвилині міняють Ренш з Ель-Шаараві. Анхеліньйо вчергове вибігає у чужий штрафний. Іспанський захисник цього разу вирішив ні з ким не ділитися – Зоммер парирує дещо прямолінійний удар на силу. Рома набирає 60 очок і до матчів Болоньї та Ювентуса виривається на заповітне 4 місце, що дає право грати в Лізі чемпіонів! Інтер дарує Наполі шанс на одноосібне лідерство.

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