За інформацією Sport.sky.it, після відсутності на матчах своїх національних команд, Лаутаро Мартінес і Дензел Дюмфріс отримали нові прогнози щодо своїх травм.

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Щодо аргентинця є оптимізм, а ось для нідерландця потрібен буде додатковий час на відновлення. Лаутаро Мартінес зазнав розтягнення м'язів, однак пошкодження не є серйозним. Однак є ризик, що аргентинець пропустить дербі в Кубку Італії проти Мілану та матч Ліги чемпіонів.

У той час як для Дюмфріса ситуація дещо складніша. Нідерландець отримав розтягнення біцепса стегна, і його участь у наступних матчах залишається під питанням. Інтер також не зможе розраховувати на інших гравців у найближчих матчах: Бастоні пропустить через дискваліфікацію, а Зєлінські та де Врей перебувають у процесі відновлення.

Нагадаємо, Інтер очолює турнірну таблицю Серії А маючи 64 пункти та випереджає Наполі на 3 бали.

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