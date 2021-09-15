Інтер – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
21:50 - Читать на русском
Інтер в рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймає мадридський Реал. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Інтер – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Обидві команди є суперниками Шахтаря по групі D. Відеотрансляція пройде на сервісі "MEGOGO"
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Стартові склади
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