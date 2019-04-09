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Інтер провів переговори з Конте – фахівець хоче стати найвисокооплачуванішим тренером Серії А

14:40 276 Читать на русском
Інтер провів переговори з Конте – фахівець хоче стати найвисокооплачуванішим тренером Серії А
Антоніо Конте / Фото Reuters

Італійський фахівець Антоніо Конте може очолити Інтер найближчим часом.

Керівництво Інтера розпочало перемовини щодо підписання на тренерський місток "нерадзурі" Антоніо Конте, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Фігу закликав Моурінью повернутись в Серію А, запропонувавши скандальному фахівцю 2 варіанти

Інтереси міланського клубу на перемовинах представляють генеральний директор Беппе Маротта і президент Стівен Чжан.

Антоніо Конте поділився своїми високими фінансовими апетитами. 49-річний італієць хоче отримувати 10 млн євро на рік, що може зробити його найвисокооплачуванішим тренером Серії А.

Після 31-го туру Серії А Інтер посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 57 очок.

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Теги
Інтер Інтер Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Джузеппе Маротта
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