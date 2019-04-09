Інтер провів переговори з Конте – фахівець хоче стати найвисокооплачуванішим тренером Серії А

Італійський фахівець Антоніо Конте може очолити Інтер найближчим часом.
Керівництво Інтера розпочало перемовини щодо підписання на тренерський місток "нерадзурі" Антоніо Конте, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Інтереси міланського клубу на перемовинах представляють генеральний директор Беппе Маротта і президент Стівен Чжан.
Антоніо Конте поділився своїми високими фінансовими апетитами. 49-річний італієць хоче отримувати 10 млн євро на рік, що може зробити його найвисокооплачуванішим тренером Серії А.
Після 31-го туру Серії А Інтер посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 57 очок.
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