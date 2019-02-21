Інтер пропонує Ракітічу 6,5 мільйона євро на рік

Інтер веде переговори щодо переходу Івана Ракітіча у літнє трансферне вікно.

Інтер веде переговори з агентом Ракітіча щодо особистого контракту. Італійці пропонують 30-річному хавбеку контракт до 2022 року з зарплатнею в 6,5 мільйона євро на рік, повідомляє La Gazzetta dello Sport. У Барселоні хорват отримує 5,5 мільйона євро, а контракт футболіста розрахований до 2021 року.

Барселона не буде продовжувати контракт з Ракітічем, – Sport.es

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер провів таємні переговори з Барселоною щодо Ракітіча, клуби можуть домовитись про трансфер за 40 мільйонів євро.