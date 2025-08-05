Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Інтер не полишає спроб підписати Адемолу Лукмана. Після двох відмов міланці готують нову пропозицію вартістю близько 50 мільйонів євро, що має задовольнити фінансові апетити Аталанти. Угода з самим футболістом вже досягнута – він погодив річну зарплату в 4,5 мільйона євро.

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Однак переговори між клубами затягнулись. Інтер встановив дедлайн – питання має бути вирішене протягом 10 днів, щоб представити новачка головному тренеру Крістіану Ківу до старту Серії А.

Сам Лукман заявив про бажання залишити Бергамо і вже офіційно подав трансферний запит. Ба більше, він звинуватив Аталанту в порушенні домовленостей – мовляв, клуб обіцяв відпустити його. На це відповів гендиректор бергамасків, пояснивши: домовленість стосувалася лише трансферу за кордон, а не до конкурента в Серії А.

Фанати Аталанти також відреагували – біля бази Зінгонія з'явився банер із написом: "Досить. Агентам без честі й гравцям без вдячності – поважайте уболівальників, які вас підтримували". Варто зазначити, що Лукман за три сезони забив 52 голи за Аталанту і допоміг команді виграти Лігу Європи у 2024 році.

На нігерійця також претендували Наполі та Атлетіко, але сам гравець мріє саме про Інтер. Його контракт з Аталантою чинний до 2027 року.

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