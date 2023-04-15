Інтер у поєдинку 30 туру Серії А з Монцою продовжив своє жахіття на внутрішній арені.

Команда Сімоне Індзагі посеред тижня здолала Бенфіку 2:0 і зробила серйозну заявку на півфінал ЛЧ. Втім, у чемпіонаті справи йшли дуже погано. Інтер набрав усього очко у 4 турах, програв 2 поспіль матчі вдома. Черговим гостем на Джузеппе Меацца стала Монца, якою керують легенди Мілана – Берлусконі (йому зараз не до футболу) і Галліані.

Наполі не зміг обіграти борця за виживання – Осімхен хотів зламати поперечину і арбітра

Сьогодні очки вже втратили Наполі та Мілан, однак Інтер вирішив піти ще далі. "Нерадзуррі" понад годину билися в стіну оборони Монци. Господарі накопичили 20+ ударів, але жоден з них не досяг цілі. Кураж піймав Мікеле Ді Грегоріо, який є вихованцем Інтера. Кіпер Монци здійснив кілька розкішних сейвів. Особливо вразив порятунок на 57-й хвилині – Ромелу Лукаку пробивав головою впритул, проте Ді Грегоріо встиг долетіти у нижній кут.

Добив Інтер ще один власний вихованець. Лука Кальдірола вирішив, що настав час оформляти перший гол у сезоні. Центрбек Монци підключився на кутовий і могутнім ударом головою не залишив шансів Онана. Автор гола навіть не думав стримувати емоції.

Штурм Інтера тривав до останніх секунд, але ворота Ді Грегоріо цього вечора точно були зачаровані. "Нерадзуррі" втретє поспіль програли вдома, не скористалися осічкою Мілана і залишаються поза зоною ЛЧ. Монца прикрасила свої будні середняка яскравою перемогою.

Мілан сенсаційно втратив очки в Серії А після перемоги над Наполі – шедевру було замало