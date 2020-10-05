Інтер продовжує збирати екс-гравців Манчестер Юнайтед – "колекція" поповнилася четвертим
Інтер оформив перехід правого захисника Парми Маттео Дарміана.
Міланці на своєму офіційному сайті повідомили про оренду 30-річного латераля з правом викупу.
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Дарміан провів за Парму 34 матчі у сезоні 2019/20, відзначився одним голом та однією результативною передачею. Його контракт з "хрестоносцями" розрахований до літа 2023 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 6,5 млн євро.
Прихід Дарміана продовжив цікаву тендецію Інтера, яка полягає в регулярному запрошенні екс-гравців Манчестер Юнайтед. Наразі таких вже четверо разом з Лукаку, Санчесом та Янгом.
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