Міланці на своєму офіційному сайті повідомили про оренду 30-річного латераля з правом викупу.

Ренн підсилився гравцями Інтера та Ювентуса перед стартом Ліги чемпіонів

Дарміан провів за Парму 34 матчі у сезоні 2019/20, відзначився одним голом та однією результативною передачею. Його контракт з "хрестоносцями" розрахований до літа 2023 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 6,5 млн євро.

Прихід Дарміана продовжив цікаву тендецію Інтера, яка полягає в регулярному запрошенні екс-гравців Манчестер Юнайтед. Наразі таких вже четверо разом з Лукаку, Санчесом та Янгом.

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