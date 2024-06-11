У вівторок, 11 червня, Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм головним "мотором" середини поля Ніколо Бареллою. Повідомляється, що хавбек збірної Італії поставив підпис під угодою до літа 2029 року. "У мене ніколи не було сумнівів, я вірю в цей проєкт", – заявив гравець.

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Згідно з Gazzetta dello Sport, новий контракт зробив Бареллу найбільш високооплачуваним італійцем у Серії А. Тепер Ніколо зароблятиме в стані "нерадзуррі" 7 млн євро на рік, не враховуючи бонусів. Термін попереднього контракту Барелли з клубом був розрахований до літа 2026 року.

Наразі Барелла перебуває в Німеччині в розташуванні збірної Італії. Він пропустить перший матч своєї команди на Євро-2024 проти Албанії через пошкодження.

Нагадаємо, що Інтер ось-ось має продовжити контракт із Лаутаро Мартінесом. Переговори стосовно цього ведуться вже тривалий час.

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