Інтер продовжив контракт з Янгом та планує зберегти Санчеса

Спортивний директор "нерадзуррі" П'єро Аузіліо зізнався, що міланський клуб розраховує на Алексіса Санчеса та Ешлі Янга.

За словами функціонера, Інтер вже скористався опцією продовження контракту з Янгом, який перебрався на Джузеппе Меацца взимку з Манчестер Юнайтед. Також міланці хочуть продовжити оренду Алексіса Санчеса, права на якого належать тим же "червоним дияволам".

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"Можу сказати, що Інтер скористався опцією пролонгації співпраці з Ешлі Янгом на 1 рік. Ми прагнемо втримати всіх гравців, включаючи Алексіса Санчеса. Він добре проявляв себе до травми. Він нагадував мені себе зразка Удінезе і Арсенала. Алексісу трохи не пощастило, але ця вимушена пауза – його можливість заявити про себе", – цитує Аузіліо Football Italia.

До слова, Янг встиг забити 1 гол та віддати 1 асист у 5 матчах Серії А. Санчес забив 1 гол та двічі асистував партнерам у 9 поєдинках чемпіонату.

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