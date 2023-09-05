В минулому сезоні 47-річний фахівець вперше за 13 років вивів "нерадзуррі" у фінал Ліги чемпіонів, де вони програли Манчестер Сіті. Не дивно, що керівництво Інтера хотіло втримати Сімоне Індзагі, контракт якого закінчувався влітку 2024 року.

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Як інформує офіційний сайт міланців, італійський тренер продовжив угоду з клубом до 2025 року. Індзагі очолив Інтер у сезоні 2021/22. Під керівництвом фахівця "нерадзуррі" поповнили свою поличку з трофеями, вигравши двічі Суперкубок Італії.

В поточному сезоні Інтер набрав максимум очок в трьох турах Серії А, не пропустивши у свої ворота жодного м'яча. "Нерадзуррі" разом із Міланом ділять першу сходинку в турнірній таблиці.

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