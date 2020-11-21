36-річний ветеран пролонгував свою угоду з "нерадзуррі". Відповідно до нового контракту, Хандановіч захищатиме кольори Інтера до 30 червня 2022 року. Офіційного підтвердження наразі немає, проте всі необхідні папери вже підписані, переконує Inter News.

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Словенський воротар перебрався в Інтер у 2012 році з Удінезе за 15 млн євро та залишається основним кіпером команди попри поважний вік. У поточному сезоні провів за команду Антоніо Конте 10 поєдинків, у яких пропустив 16 м'ячів. Також захищав ворота "нерадзуррі" у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря на НСК Олімпійський (0:0).

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