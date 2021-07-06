Інтер на своїх офіційних ресурсах оголосив про підписання нового контракту з 35-річним Коларовим.

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Тепер угода Олександра з "нерадзуррі" розрахована ще на один сезон – до 30 червня 2022 року. Для оборонця це буде лиш друга кампанія на Джузеппе Меацца. У минулому сезоні Коларов провів 11 поєдинків у всіх турнірах, де відзначився одним асистом.

До Інтера серб запалював у Ромі, Манчестер Сіті, Лаціо та на батьківщині.

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