Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів про переговори з Марсело Брозовічем, Ніколо Бареллою та Лаутаро Мартінесом щодо нових контрактів.

"Марсело Брозовіч бажає залишитись в Інтері, це те, що він нам заявив. Ми розпочнемо переговори з його агентом найближчим часом. Ніколо Барелла та Лаутаро Мартінес також вирішили залишитись", – наводить слова Маротти журналіст Фабріціо Романо.

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Зазначимо, що чинний контракт Брозовіча з "нерадзуррі" розрахований до літа 2022 року. Ніколо Барелла має угоду до літа 2023 року, а Лаутаро – до літа 2024-го.

Додамо, що хорват відіграв за Інтер 11 матчів у поточній кампанії, у яких забив 1 гол. Лаутаро в 10 поєдинках цього сезону відзначився 5 голами, а Барелла в 11 зустрічах записав до свого активу гол та 6 асистів.

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