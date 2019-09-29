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Інтер продемонстрував свій найкращий старт сезону за останні 53 роки

10:49 108 Читать на русском
Інтер продемонстрував свій найкращий старт сезону за останні 53 роки
Інтер / ФК Інтер

Команда Антоніо Конте виграла всі шість матчів у чемпіонаті Італії.

55’ Якуб Янкто
 
Стефано Сенсі 20’
Алексіс Санчес 24’
Алексіс Санчес 46’
Роберто Гальярдіні 61’
20’ Стефано Сенсі
24’ Алексіс Санчес
46’ Алексіс Санчес
55’ Якуб Янкто
61’ Роберто Гальярдіні

У матчі 6-го туру Серії А міланський Інтер здолав генуезьку Сампдорію з рахунком 3:1. Ця перемога дозволила "нерадзуррі" зберегти лідерство у чемпіонаті – "чорно-сині" набрали 18 очок з 18 можливих.

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Відзначимо, що раніше Інтер лише одного разу в історії вигравав стартові 6 поєдинків у чемпіонаті – таке траплялося в сезоні 1966/67. У тій кампанії "нерадзуррі" фінішували на другому місці, відпустивши від себе Ювентус всього на один пункт.

Раніше у цьому сезоні Інтер також перемагав Лечче, Кальярі, Удінезе, Мілан і Лаціо. Другим у турнірній таблиці йде Ювентус, який знаходиться на відстані двох очок від міланців.

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Ювентус Ювентус Сампдорія Сампдорія Італія Сампдорія - Інтер Інтер Інтер
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