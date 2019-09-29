Інтер продемонстрував свій найкращий старт сезону за останні 53 роки

Команда Антоніо Конте виграла всі шість матчів у чемпіонаті Італії.

У матчі 6-го туру Серії А міланський Інтер здолав генуезьку Сампдорію з рахунком 3:1. Ця перемога дозволила "нерадзуррі" зберегти лідерство у чемпіонаті – "чорно-сині" набрали 18 очок з 18 можливих.

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Відзначимо, що раніше Інтер лише одного разу в історії вигравав стартові 6 поєдинків у чемпіонаті – таке траплялося в сезоні 1966/67. У тій кампанії "нерадзуррі" фінішували на другому місці, відпустивши від себе Ювентус всього на один пункт.

Раніше у цьому сезоні Інтер також перемагав Лечче, Кальярі, Удінезе, Мілан і Лаціо. Другим у турнірній таблиці йде Ювентус, який знаходиться на відстані двох очок від міланців.

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