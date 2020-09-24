Інтер продав Кандреву до Сампдорії, – Ді Марціо
18:15 - Читать на русском
Півзахисник Інтера Антоніо Кандрева найближчим часом стане гравцем Сампдорії.
Хавбек приєднається до генуезького клубу лише за 2,5 млн євро, а контракт розрахований до 2024 року, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
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Трансфер оформлять найближчим часом і вже завтра, 25 вересня, Кандрева проведе перше тренування у складі нового клубу.
До слова, Антоніо провів 40 поєдинків у складі Інтера в минулому сезоні, записавши до свого активу 7 голів та 9 асистів.
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