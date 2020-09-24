Хавбек приєднається до генуезького клубу лише за 2,5 млн євро, а контракт розрахований до 2024 року, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Тоттенхем націлився на зірку Інтера

Трансфер оформлять найближчим часом і вже завтра, 25 вересня, Кандрева проведе перше тренування у складі нового клубу.

До слова, Антоніо провів 40 поєдинків у складі Інтера в минулому сезоні, записавши до свого активу 7 голів та 9 асистів.

Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України