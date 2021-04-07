Лідер чемпіонату Італії оприлюднив зразок нового екіпірування на наступний сезон. Дизайнери змогли здивувати – такого рішення від "нерадзуррі" мало хто очікував.

Інтер, який нещодавно презентував нову емблему, продовжує працювати над оновленням клубного бренду. На офіційному сайті "нерадзуррі" оприлюднили нову ігрову форму серії IM Collection на сезон 2021/22. Технічним партнером Інтера залишається Nike, а титульним спонсором – Pirelli.

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Дизайн футболки дивує з першого погляду. У ній поєднані одразу 4 кольори – традиційні синій та чорний, а також білий з жовтим. Крім того, це перша форма з новою емблемою клубу.

Продаж футболок вже стартував на офіційному сайті Nike. Вартість – від 90 євро.

Нагадаємо, команда Антоніо Конте впевнено лідирує в чемпіонаті Італії та є головним фаворитом у боротьбі за Скудетто. "Нерадзуррі" випереджають Мілан на 8 очок, маючи гру в запасі, а Ювентус відстає на 12 пунктів.

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