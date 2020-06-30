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Інтер презентував форму на сезон-2020/21 – традиційні вертикальні смуги зазнали радикальних змін

11:53 - Читать на русском
Інтер презентував форму на сезон-2020/21 – традиційні вертикальні смуги зазнали радикальних змін
Інтер / ФК Інтер

Дизайнери американської компанії Nike розробили оригінальний варіант домашньої форми "неррадзурі".

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті представив новий домашній комплект ігрової форми, в якій команда виступатиме у наступному сезоні.

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Екіпірування виконане у традиційних для міланського клубу кольорах – чорному та синьому. Дизайнерською особливістю, яка відрізняє форму від попередніх зразків, стали вертикальні смуги, які виявилися не прямими, а зигзагоподібними. До слова, технічним спонсором команди є американська фірма Nike.

Нагадаємо, Інтер після 28-ми турів посідає у турнірній таблиці Серії А третю сходинку, на чотири пункти відстаючи від Лаціо, який йде другим.

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