Інтер презентував форму на сезон-2020/21 – традиційні вертикальні смуги зазнали радикальних змін

Дизайнери американської компанії Nike розробили оригінальний варіант домашньої форми "неррадзурі".

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті представив новий домашній комплект ігрової форми, в якій команда виступатиме у наступному сезоні.

Борусія Д показала "блискавичну" форму з новим спонсором на наступний сезон

Екіпірування виконане у традиційних для міланського клубу кольорах – чорному та синьому. Дизайнерською особливістю, яка відрізняє форму від попередніх зразків, стали вертикальні смуги, які виявилися не прямими, а зигзагоподібними. До слова, технічним спонсором команди є американська фірма Nike.

Нагадаємо, Інтер після 28-ми турів посідає у турнірній таблиці Серії А третю сходинку, на чотири пункти відстаючи від Лаціо, який йде другим.

Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу у Парми, Мілан впевнено переміг Рому: Серія А, 28 тур, неділя