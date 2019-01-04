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Інтер прагне підписати Антоніо Валенсію влітку, – Ді Марціо

12:59 126 Читать на русском
Інтер прагне підписати Антоніо Валенсію влітку, – Ді Марціо
Антоніо Валенсія / Rex Features

Капітан англійського Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія потрапив до сфери зацікавлень міланського Інтера.

"Нерадзуррі" спробують влітку підписати 33-річного еквадорця. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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За його інформацією, Інтер хоче підписати Валенсію у статусі вільного агента. У нинішньому сезоні капітан МЮ втратив місце в основному складі через серію травм і провів лише 8 матчів у всіх турнірах за "червоних дияволів".

Антоніо Валенсія перебрався на Олд Траффорд із Вігана за 16 млн фунтів ще в 2009 році. За цей час він двічі ставав чемпіоном Англії, а також переміг у Лізі Європи 2016/17.

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