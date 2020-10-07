Інтер повідомив про коронавірус у свого гравця
Інтер приєднався до списку італійських клубів, які переживають нову хвилю коронавірусу.
Позитивний тест здав 21-річний захисник Алессандро Бастоні, інформує офіційний сайт "нерадзуррі".
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Гравець Інтера отримав неприємну новину в розташуванні молодіжної збірної Італії. Його відразу ізолювали і відправили назад, проте є ризик, що хвороба торкнулася й інших гравців. У Бастоні жодних серйозних симптомів немає.
Проблеми Інтера можуть обмежитися не лише молодим центрбеком. Підозра на COVID-19 є і у Мілана Шкріняра, який перебуває у складі збірної Словаччини.
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