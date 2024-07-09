Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Дженоа Жозепом Мартінесом. Згідно з інсайдером Ніколо Скірою, трансфер обійшовся "нерадзуррі" в 15,5 млн євро, включно з бонусами. У травні воротареві виповнилося 26 років, минулого сезону він дебютував у Серії А.

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До переходу в РБ Лейпциг у 2020 році Мартінес провів певний час в академіях Барселони і Лас-Пальмаса, а потім у 2022 році перейшов у Дженоа на правах оренди. Згодом "грифони" викупили його за 3,5 млн євро.

Мартінес став шостим іспанським гравцем в історії Інтера. Вважається, що наступного сезону він стане дублером Янна Зоммера, а через рік повністю замінить його в основному складі команди.

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