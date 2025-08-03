Мейсон Грінвуд, який минулого сезону блискуче проявив себе у Марселі, потрапив у шортлист нового топ-клубу – за інформацією Corriere dello Sport, англієць опинився на радарі Інтера.

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За Грінвудом нині стежать Атлетіко, Ювентус, Лаціо та клуби з Саудівської Аравії, але головним фаворитом на підписання форварда вважається Інтер.

Міланці спершу намагалися підписати Адемолу Лукмана з Аталанти, але після кількох відмов на пропозицію до 45 мільйонів євро вирішили перемикнути увагу на Грінвуда. Марсель не має наміру продавати гравця дешево: половина суми трансферу, згідно з домовленістю, піде колишньому клубу гравця – Манчестер Юнайтед. Нагадаємо, що Мейсон Грінвуд, якого звинувачували у насиллі, не знадобився англійському клубу. Форвард перебрався до Франції торік, підписавши контракт із Марселем.

У сезоні 2024/25 англієць забив 22 голи в 36 матчах в усіх турнірах і допоміг команді повернутися до Ліги чемпіонів.

Transfermarkt оцінює Грінвуда в 40 мільйонів євро. Контракт гравця з Марселем чинний до 2029 року.

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