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Інтер погодився підняти зарплату Ікарді до 7 млн євро, але хоче прибрати з контракту відступні

13:00 327 Читать на русском
Інтер погодився підняти зарплату Ікарді до 7 млн євро, але хоче прибрати з контракту відступні
Мауро Ікарді / ФК Інтер

Міланський Інтер готовий підняти зарплату форварда Мауро Ікарді до 7 млн євро, щоправда, прагне прибрати з контракту суму відступних.

Інтер прагне зберегти в своєму складі Мауро Ікарді і веде переговори з аргентинцем стосовно продовження контракту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Міланці готові підняти зарплату аргентинця до 7 млн євро на рік, що зробить його одним з найоплачуваніших гравців Серії А, але при цьому клуб хоче прибрати з контракту пункт про відступні. Нова угода, швидше за все, буде розрахована до 2023 року.

Наразі клаусула Ікарді складає 115 млн євро для іноземних клубів, яка діє з 1 по 15 липня.

Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер
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