Адемола Лукман досяг повної домовленості щодо особистих умов контракту з Інтером після прямих переговорів з міланським клубом сьогодні, інформує інсайдер Фабріціо Романо. У нігерійця є явне бажання приєднатися до команди Крістіана Ківу цього літа, і саме Інтер є для форварда пріоритетом, незважаючи на інтерес до нього з боку інших топ-клубів.

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Аталанта як і раніше хоче отримати суму, що перевищує 40 млн євро. Переговори між клубами тривають.

Нагадаємо, що минулого літа Лукман намагався перейти в ПСЖ, через що посварився з босами Аталанти. Однак цей трансфер так і не відбувся. Взимку після матчу Ліги чемпіонів з Брюгге (1:3) нігерієць звинуватив чинного наставника Роми Джан П'єро Гасперіні в неповазі.

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