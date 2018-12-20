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Інтер побореться з Вест Хемом за форварда Сантоса Габігола, – Джанлука Ді Марціо

12:34 108 Читать на русском
Інтер побореться з Вест Хемом за форварда Сантоса Габігола, – Джанлука Ді Марціо
Габігол / соцмережі

Міланський Інтер включився в боротьбу за нападника Сантоса Габігола, яким цікавиться Вест Хем.

Інтер націлився на нападника Сантоса Габріеля Барбозу, більш відомого як Габігол, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

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Німецьке видання Transfermarkt оцінює нападника у 8 млн євро, але бразильський клуб напевно захоче значно більше. На нього також претендує Вест Хем, за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

У сезоні-2018 бразилець забив 22 голи в усіх турнірах за Сантос і віддав 2 асисти.

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