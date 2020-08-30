"Нерадзуррі" планують продати Брозовіча, Гальярдіні, Маріу, Наінгголана та Весіно, повідомляє Tuttosport.

Інтер домовився про трансфер Відаля, – ЗМІ

Зазначається, що хорват втратив свою недоторканність через останні інциденти за його участю. Жоау Маріу та Наінгголан виявились непотрібними тренерському штабу, а через травматичність Весіно уругвайцю складно знайти новий клуб. А от щодо Гальярдіні начебто є пропозиції, які вивчаються міланським клубом.

Інтер вже визначився із гравцями, якими підсилить клуб. Фаворитами вважаються Ндомбеле та Відаль – обидва хавбеки виявились непотрібними у Тоттенхемі та Барселоні відповідно.

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