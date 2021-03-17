Жертвами чистки можуть стати Артуро Відаль, Раджа Наінгголан та Матіас Весіно, повідомляє Calciomercato.

Інтер ризикує залишитися без свого лідера до кінця сезону – на завтра призначена операція

Інтер в умовах фінансової кризи змушений скорочувати зарплатну відомість. Вищезгадана трійка отримує чимало, а місцем в основі може похвалитися лише Відаль (Наінгголан взагалі орендований Кальярі). Продаж півзахисників може зекономити для "нерадзуррі" близько 30 млн євро – мінус 20 млн євро зарплат і потенційні 8-10 млн за Весіно, який ще має хоч якийсь попит на ринку.

Додамо, що Інтер впевнено очолює таблицю Серії А, відірвавшись від другого місця на 9 очок після 27 турів.

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