Антоніо Конте потрібно серйозно почистити склад перед можливими придбаннями, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Деяким гравцям краще піти": Конте анонсував чистку в Інтері після фіаско з Шахтарем і вильоту з Ліги чемпіонів

Щонайменше 4 гравці ризикують покинути Інтер взимку. Це Наінгголан, Весіно, Пінамонті і Еріксен. Конте чітко дав зрозуміти, що на цих виконавців він не розраховує і краще поповнити бюджет їхнім продажем. Майбутнє Івана Перішіча також туманне. Хорват не показує виского рівня після повернення з Баварії, тому його можуть відпустити у разі правильної пропозиції.

Додамо, що Інтер розписав нульову нічию з Шахтарем і вилетів з Ліги чемпіонів. Справи міланців у чемпіонаті значно кращі – друге місце і всього 3 очки відставання від Мілана.

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