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Інтер пішов на поступки, щоб продати Баварії Перішіча

17:03 180 Читать на русском
Інтер пішов на поступки, щоб продати Баварії Перішіча
Іван Перішіч / фото: ФК Баварія

Баварія отримала додатковий шанс підписати хавбека міланського Інтера Івана Перішіча на постійній основі.

Інтер переніс дедлайн викупу хорватського півзахисника Івана Перішіча, який виступає за Баварію на правах оренди, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, обидва клуби змінили умови чинного контракту і перенесли дедлайн, початково встановлений на 15 травня, до фактичного закінчення сезону у Бундеслізі. Таким чином, Баварія отримала більше часу для прийняття рішення. В угоді прописана сума викупу – 20 млн євро. Інтер розраховує отримати цю суму, а не гравця, тому пішов на поступки.

До слова, в поточному сезоні Перішіч зіграв 21 матч за Баварію у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 6 гольових передач. Відновлення Бундесліги заплановане на 16 травня.

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Теги
Німеччина Інтер Інтер Трансфери Іван Перішіч Іван Перішіч Баварія Баварія
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