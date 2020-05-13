Інтер пішов на поступки, щоб продати Баварії Перішіча

Баварія отримала додатковий шанс підписати хавбека міланського Інтера Івана Перішіча на постійній основі.

Інтер переніс дедлайн викупу хорватського півзахисника Івана Перішіча, який виступає за Баварію на правах оренди, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, обидва клуби змінили умови чинного контракту і перенесли дедлайн, початково встановлений на 15 травня, до фактичного закінчення сезону у Бундеслізі. Таким чином, Баварія отримала більше часу для прийняття рішення. В угоді прописана сума викупу – 20 млн євро. Інтер розраховує отримати цю суму, а не гравця, тому пішов на поступки.

До слова, в поточному сезоні Перішіч зіграв 21 матч за Баварію у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 6 гольових передач. Відновлення Бундесліги заплановане на 16 травня.

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