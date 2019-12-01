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Інтер пишається поверненням на вершину Серії А, – Конте

20:36 226 Читать на русском
Інтер пишається поверненням на вершину Серії А, – Конте
Антоніо Конте / Reuters

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився думками щодо перемоги над СПАЛом (2:1), яка дозволила міланцям повернути собі першу сходинку Серії А.

16’ Лаутаро Мартінес
41’ Лаутаро Мартінес
 
Маттіа Валоті 50’
16’ Лаутаро Мартінес
41’ Лаутаро Мартінес
50’ Маттіа Валоті

"Ми працюємо з першого дня, щоб мати свій вплив і тиснути на інші команди. Повернення на вершину таблиці після 14 турів змушує нас пишатися, адже ми знаємо про шлях, який подолали.

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Водночас це повинно викликати позитивний ентузіазм, підштовхнути нас до ще кращих результатів та контролю гри, щоб не потерпати в кінці, як ми це зробили сьогодні. У таких умовах випадкова подача чи рикошет можуть змінити все.

Ми були рішучі сьогодні, адже знали, що Ювентус оступився, тому були готові максимально використати ситуацію. Ми заслужили перемогу над СПАЛом, втім, важливо пам’ятати, що ми зосереджені на власному процесі розвитку, який у самому розпалі. Тому ми не намагаємось порівнювати себе з іншими. Чи досягли ми рівня Ювентуса? Мені доведеться подумати, щоб відповісти на це питання", – наводить слова Конте Sky Sport Italia.

До слова, поразка від Ювентуса у 7 турі залишається для Інтера єдиною за весь чемпіонат – після неї міланці здобули шість перемог і одну нічию.

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