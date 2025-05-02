Інтер ризикує приймати Барселону в другому матчі півфіналу ЛЧ без свого капітана та найбільш статусного гравця.

"Нерадзуррі" на офіційному сайті підтвердили травму згинального м'яза стегна у Лаутаро Мартінеса.

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Орієнтовний термін відновлення від такого пошкодження – 7-10 днів. Капітан Інтера точно пропустить тур Серії А проти Верони і має обмаль шансів допомогти у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ з Барселоною (6 травня). Найбільш оптимістичний сценарій для Мартінеса це опинитися в запасі.

Нагадаємо, перша зустріч на Монжуїку завершилася перестрілкою 3:3. Саме там Лаутаро отримав травму і не зміг вийти на другий тайм.

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