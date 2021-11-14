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У хорватського вінгера залишилося півроку за контрактом із "нерадзуррі". Інтер не пропонуватиме балканцю новий контракт. Фаворитом на вакантну позицію на лівому фланзі міланці зробили Госенса, за якого влітку Аталанта прагнула отримати мінімум 50 млн євро. Альтернативний варіант – зірка франкфуртського Айнтрахта Філіп Костіч.

У нинішньому сезоні Робін Госенс провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. Травма підколінного сухожилля у вересні відправила німця в лазарет мінімум на два місяці.

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