Інтер підписав Лазаро

Півзахисник Герти Валентіно Лазаро перейшов в Інтер.

Інтер на своєму офіційному сайті повідомив про підписання австрійського півзахисника Валентіно Лазаро. Контракт розрахований на 4 роки.

Годін офіційно став гравцем Інтера

Попереднім клубом гравця була берлінська Герта, за яку він виступав з 2017 року, перейшовши з Ред Булл Зальцбург.

Раніше "нерадзуррі" оголосили про трансфер захисника Дієго Годіна, а також націлились на форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

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