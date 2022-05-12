Початок битви на Олімпіко склався для Інтера просто розкішно. Після невдалої подачі кутового атака міланців пішла другим темпом і завершилася голом Барелли. Чемпіона Європи легко пустили на ударну позицію перед карним майданчиком, і він поцілив в дальній кут – 0:1 на 6-й хвилині. Ювентус міг відповісти в середині тайму, однак Хандановіч відбив щільний удар Влаховіча.

Ювентус визначився з долею Аллегрі після невдалого сезону – ситуацію не змінить навіть Кубок Італії

Туринці відклали питання камбеку на початок другої половини. На 50-й хвилині підопічні Аллегрі навалилися великими силами і з третьої спроби таки досягли свого – Хандановіч незграбно відбив удар Сандро у свої ворота. Міланці ледь встигли розіграти м'яч і пропустили вдруге. Влаховіч з центра поля добіг до воріт суперника, елегантно прибрав Д'Амброзіо, вліпив у голову Хандановічу, але сам і добив – 2:1.

Інтер перевів гру в екстратайми завдяки пенальті. Досвідчений Бонуччі легко підштовхнув Лаутаро, а той з величезним задоволенням впав на газон. Арбітр Пауло Валері призначив "позначку", з якої Чалханоглу ідеально пробив в праву дев'ятку.

На 98-й хвилині Ювентус "привіз" ще один безглуздий пенальті, коли Де Лігт завалив Де Врея у нідерландській битві. Чалханоглу вже замінили, але Перішіч пробив не гірше. Підопічні Аллегрі відразу кинулися на штурм і потрапили в полон. Інтер розіграв зразкову контратаку, яку красиво завершив той-таки Перішіч – 2:4. Аллегрі почав лютувати, за що отримав вилучення.

Ювентус здувся і навіть не мріяв про порятунок. Другий екстратайм мирно докотився до перемоги Інтера – 8-й Кубок Італії в історії "нерадзуррі"! Попереду 2 останні тури Серії А, де відставання від сусідів з Мілана складає 2 очки.

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