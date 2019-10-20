Інтер перестріляв Сассуоло у шаленому матчі і продовжив переслідування Ювентуса: 8-й тур Серії А, матчі неділі

Натхненна гра "чорно-зелених" була близькою до того, щоб зупинити Інтер (3:4). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 8-й тур

Сассуоло – Інтер – 3:4

Голи: Берарді, 16, Джурічіч, 74, Бога, 82 – Мартінес, 2, 71 (п), Лукаку, 38, 45 (п)

Кальярі – СПАЛ – початок матчу о 16:00

Сампдорія – Рома – початок матчу о 16:00

Удінезе – Торіно – початок матчу о 16:00

Парма – Дженоа – початок матчу о 19:00

Мілан – Лечче – початок матчу о 21:45

Сассуоло на своєму полі приймав одного з лідерів чемпіонату. Підопічні Конте вже на 2-й хвилині повели у рахунку завдяки точному пострілу у дальній кут від Мартінеса. Берарді невдовзі зумів відквитати один гол, класно пробивши з гострого кута – м'яч від стійки красиво залетів у сітку. Утім, на перерву "змії" пішли з комфортним для себе рахунком. Спершу Лукаку відтиснув захисника й пробив повз голкіпера після пасу Брозовіча, а потім оформив дубль, реалізувавши пенальті наприкінці тайму. У середині другої половини другий для себе гол забив також Мартінес і, здавалось, закінчив цей поєдинок. Однак господарі несподівано увімкнулись під завісу матчу та відіграли два м'ячі за 10 хвилин! Джурічіч не залишив шансів Хандановічу ударом з центру штрафного, а потім Жеремі Бога у схожому стилі наблизив "неро-верді" до сенсації!.. Однак у напружених останніх хвилинах Інтер таки вистояв – важка перемога Конте 3:4.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ